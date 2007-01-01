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          Пуфы

          от 1 490 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Пуф Руби белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Руби белый
          Настоящее фото товара Пуф Руби коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Пуф Руби коричневый
          Настоящее фото товара Пуф Руби красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Руби красный
          Настоящее фото товара Пуф Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Руби бежевый
          Настоящее фото товара Пуф ПФ-1 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф ПФ-1 бежевый
          Настоящее фото товара Пуф ПФ-1 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пуф ПФ-1 коричневый
          Настоящее фото товара Банкетка ПФ-11 бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Банкетка ПФ-11 бежевая
          Настоящее фото товара Пуф-банкетка Луго, произведённого компанией ChiedoCover
          4 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф-банкетка Луго
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Paris, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          3 390 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф с ящиком для хранения Paris
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Dog, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф с ящиком для хранения Dog
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Speed Wheel, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф с ящиком для хранения Speed Wheel
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Do more of, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф с ящиком для хранения Do more of
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Earth, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф с ящиком для хранения Earth
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Motorcycle, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пуф с ящиком для хранения Motorcycle
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Repair, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф с ящиком для хранения Repair
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Riding Way, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф с ящиком для хранения Riding Way
          Настоящее фото товара Пуф складной Dog Pilot, произведённого компанией ChiedoCover
          2 999 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф складной Dog Pilot
          Настоящее фото товара Пуф складной Fashion, произведённого компанией ChiedoCover
          2 999 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф складной Fashion
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Пуф складной Wild Free, произведённого компанией ChiedoCover
          2 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Пуф складной Wild Free
          Настоящее фото товара Пуф складной Love Story, произведённого компанией ChiedoCover
          2 299 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Пуф складной Love Story
          Настоящее фото товара Пуф складной Retro, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          1 690 ₽2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф складной Retro
          Настоящее фото товара Пуф складной Сat Pilot, произведённого компанией ChiedoCover
          2 299 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф складной Сat Pilot
          Настоящее фото товара Пуф Оникс вельвет черный, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          11 990 ₽15 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф Оникс вельвет черный
          Настоящее фото товара Пуф Сиена экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Сиена экокожа
          Настоящее фото товара Пуф Мэри , произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Пуф Мэри
          Настоящее фото товара Пуф-глайдер Прованс экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
          5 200 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пуф-глайдер Прованс экокожа
          Настоящее фото товара Пуф-глайдер Прованс ткань, произведённого компанией ChiedoCover
          5 200 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Пуф-глайдер Прованс ткань
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Пуф Мира большой бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Мира большой бирюзовый
          Настоящее фото товара Пуф Мира большой пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пуф Мира большой пыльно-розовый
          Настоящее фото товара Пуф Мира большой фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф Мира большой фуксия
          Настоящее фото товара Пуф Мира малый фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Мира малый фуксия
          Настоящее фото товара Пуф Мира малый пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф Мира малый пыльно-розовый
          Настоящее фото товара Пуф Мира малый бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Мира малый бирюзовый
          Настоящее фото товара Пуф Авадхара, произведённого компанией ChiedoCover
          9 230 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф Авадхара
          Настоящее фото товара Пуф Айзерлон, произведённого компанией ChiedoCover
          10 140 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф Айзерлон
          Настоящее фото товара Пуф Аккерман, произведённого компанией ChiedoCover
          10 140 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф Аккерман
          Настоящее фото товара Пуф Фиеста, произведённого компанией ChiedoCover
          7 400 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Фиеста
          Настоящее фото товара Пуф лофт Аляска, произведённого компанией ChiedoCover
          14 170 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф лофт Аляска
          Настоящее фото товара Пуф для холла Анжелика, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф для холла Анжелика, квадратный
          Настоящее фото товара Пуф для холла Анжелика, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф для холла Анжелика, круглый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Пуф для холла Анжелика, треугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф для холла Анжелика, треугольный
          Настоящее фото товара Пуф для холла Елена, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф для холла Елена, квадратный
          Настоящее фото товара Пуф для холла Клер, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф для холла Клер, двухместный
          Настоящее фото товара Пуф для холла Эвита, средняя часть, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф для холла Эвита, средняя часть
          Настоящее фото товара Пуф Диалог, модульная система, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Пуф Диалог, модульная система
          Настоящее фото товара Пуф Кристи, 1 местный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф Кристи, 1 местный
          Настоящее фото товара Пуф для холла Силвано, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф для холла Силвано
          Настоящее фото товара Столик для холла Гламрок, произведённого компанией ChiedoCover
          10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столик для холла Гламрок

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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