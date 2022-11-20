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Пуф вязаный, хаки - фото 1

Пуф вязаный, хаки

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вязаный пуф приведёт в восторг любую маленькую принцессу. Такой модный аксессуар станет настоящим украшением комнаты и объектом белой зависти принцесс из других «королевств» Пуфик очень мягкий и удобный, но в то же время устойчивый. Малышка сможет сидеть на нём или использовать в качестве столика или подставки (но не стоит ставить на него напитки). Состав пряжи – 100% хлопок, поэтому даже самой нежной детской коже не страшны аллергии. Внутри тканевый чехол 100% хлопок набитый шариками полистирола.

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Диаметр400 мм
  • Материалхлопок
  • Цветзеленый

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