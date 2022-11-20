Характеристики товара
Описание
Вязаный пуф приведёт в восторг любую маленькую принцессу. Такой модный аксессуар станет настоящим украшением комнаты и объектом белой зависти принцесс из других «королевств» Пуфик очень мягкий и удобный, но в то же время устойчивый. Малышка сможет сидеть на нём или использовать в качестве столика или подставки (но не стоит ставить на него напитки). Состав пряжи – 100% хлопок, поэтому даже самой нежной детской коже не страшны аллергии. Внутри тканевый чехол 100% хлопок набитый шариками полистирола.
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Диаметр400 мм
- Материалхлопок
- Цветзеленый