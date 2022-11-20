Фотография Пуф квадро, коричневый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Пуф квадро, коричневый

4.6
Оптовая цена
5 490 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Пуф квадро, коричневый
Пуф квадро, коричневый
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Пуф квадро, коричневый

4.6
5490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Цветкоричневый

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