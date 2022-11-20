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          Фотография Пуф Cloud от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Пуф Cloud

          4.3
          Оптовая цена
          от 13 290 ₽
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          Пуф Cloud

          4.3
          13290 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота400 мм
          • Ширина650 мм
          • Глубина650 мм
          • Материал каркасадерево

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