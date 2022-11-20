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Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка белый - фото 1Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка белый - фото 2Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка белый - фото 3Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка белый - фото 4Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка белый - фото 5Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка белый - фото 6

Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка белый

Артикул: CH0C0D8
9 оценок
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Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка бежевый

Характеристики товара

Описание

Мягкий пуф с ящиком станет незаменимым украшением интерьера. Он не только удобный, но и функциональный. Благодаря двухсторонней крышке, пуф можно трансформировать в журнальный столик. Столешница выполнена из светлого дерева с бортиками по краям и вырезными ручками для удобства, и безопасности при использовании. Крышка пуфика полностью съемная и при необходимости её можно использовать как поднос. Полезное дополнение - ящик для хранения различных мелочей, внутри обит тканью. Компактный и вместительный, такой пуфик наполнит пространство особым уютом и теплом. Подойдет для любого интерьера - как в классическом стиле, так и в современном.

Мягкая обивка выполнена из рогожки - высокопрочный, устойчивый к истиранию и простой в уходе материал, отлично сочетается со вставками из дерева. Прочный каркас из фанеры не утяжеляет изделие и выдерживает нагрузку до 150 кг. Небольшие подпятники в основании пуфа защищают напольные покрытия от царапин и предотвращают скольжение.

Высота пуфа: 44 см. Диаметр: 39 см.

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Высота440 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес3.3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасафанера
  • Обивкарогожка
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки4.10 кг

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