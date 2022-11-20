Характеристики товара
Описание
Простая арифметика, одна покупка – два столика! Модные и стильные журнальные столики гармонично впишутся в интерьер дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха.
ДВА В ОДНОМ Вы можете использовать два столика в комплекте, красиво перекрыв один другим. Или в качестве отдельных столиков в каждой комнате своего дома. За ненадобностью можно полностью один задвинуть за другой. Диаметр большего столика 458 мм, высота 500 мм. Диаметр меньшего столика 400 мм, высота 420 мм.
ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА Текстура дерева добавит естественности и натуральности в интерьер. Бортик по краю столешниц позволяет бокалам и тарелкам не упасть во время использования. Толщина бортика 8 мм, высота бортика внутри 30 мм, а снаружи 40 мм. Хромированные ножки сделают красивый акцент в помещении.
ПРОЧНОСТЬ Столешницы выполнены из высококачественной гнутой фанеры. Металлические хромированные каркасы устойчивы к механическому воздействию.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 500 мм
Глубина 490 мм
Высота 90 мм
Вес в упаковке, кг: 5.60
Объем упаковки, м3: 0.022
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина458 мм
- Глубина458 мм
- Вес4,8 кг
- Материалметалл, фанера
- Цветкоричневый, серебряный