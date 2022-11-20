Товар в корзине. Перейти
Стол кофейный Тайлер, орех - фото 1Стол кофейный Тайлер, орех - фото 2Стол кофейный Тайлер, орех - фото 3Стол кофейный Тайлер, орех - фото 4Стол кофейный Тайлер, орех - фото 5Стол кофейный Тайлер, орех - фото 6

Стол кофейный Тайлер, орех

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол кофейный Спрингс, дуб
Стол кофейный Спрингс, дуб
Следующий Диван Сентервил, зеленый
Стол кофейный Спрингс, дуб

Характеристики товара

Описание

Простая арифметика, одна покупка – два столика! Модные и стильные журнальные столики гармонично впишутся в интерьер дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха.

ДВА В ОДНОМ Вы можете использовать два столика в комплекте, красиво перекрыв один другим. Или в качестве отдельных столиков в каждой комнате своего дома. За ненадобностью можно полностью один задвинуть за другой. Диаметр большего столика 458 мм, высота 500 мм. Диаметр меньшего столика 400 мм, высота 420 мм.

ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА Текстура дерева добавит естественности и натуральности в интерьер. Бортик по краю столешниц позволяет бокалам и тарелкам не упасть во время использования. Толщина бортика 8 мм, высота бортика внутри 30 мм, а снаружи 40 мм. Хромированные ножки сделают красивый акцент в помещении.

ПРОЧНОСТЬ Столешницы выполнены из высококачественной гнутой фанеры. Металлические хромированные каркасы устойчивы к механическому воздействию.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 500 мм
Глубина 490 мм
Высота 90 мм
Вес в упаковке, кг: 5.60
Объем упаковки, м3: 0.022

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина458 мм
  • Глубина458 мм
  • Вес4,8 кг
  • Материалметалл, фанера
  • Цветкоричневый, серебряный

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Сентервил, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290
Оптовая цена
7

Диван Сентервил, зеленый

Кресло-реклайнер Дарлингтон, черныйНастоящее фото товара Кресло-реклайнер Дарлингтон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от36 490
Оптовая цена
11

Кресло-реклайнер Дарлингтон, черный

Стул Алекса велюр терракотовыйНастоящее фото товара Стул Алекса велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Алекса велюр терракотовый

В наличии 3 шт.
Кресло-реклайнер Дарлингтон, крем брюлеНастоящее фото товара Кресло-реклайнер Дарлингтон, крем брюле, произведённого компанией ChiedoCover
от36 490
Оптовая цена
6

Кресло-реклайнер Дарлингтон, крем брюле

Кресло-реклайнер Дарлингтон, какаоНастоящее фото товара Кресло-реклайнер Дарлингтон, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от36 490
Оптовая цена
15

Кресло-реклайнер Дарлингтон, какао

Банкетка Каминос, какаоНастоящее фото товара Банкетка Каминос, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
5

Банкетка Каминос, какао

Банкетка Каминос, орехНастоящее фото товара Банкетка Каминос, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
8

Банкетка Каминос, орех

Банкетка Каналес, кедрНастоящее фото товара Банкетка Каналес, кедр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Банкетка Каналес, кедр

Банкетка на металлокаркасе Ричмонд, черныйНастоящее фото товара Банкетка на металлокаркасе Ричмонд, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
10

Банкетка на металлокаркасе Ричмонд, черный

Пуф Maison, зеленыйНастоящее фото товара Пуф Maison, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
12

Пуф Maison, зеленый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Пуф Maison, коричневыйНастоящее фото товара Пуф Maison, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
10

Пуф Maison, коричневый

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRICНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
5

Кресло игровое VIKING KNIGHT LT28 FABRIC

В наличии 13 шт.
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

С этим товаром покупают
Фуршетная юбка 02Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, произведённого компанией ChiedoCover
от990
9

Фуршетная юбка 02

Настоящее фото товара Зажим белый, произведённого компанией ChiedoCover
85
Оптовая цена
14

Зажим белый

Настоящее фото товара Зажим белый с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
100
Оптовая цена
10

Зажим белый с липучкой

Настоящее фото товара Зажим прозрачный с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
100
Оптовая цена
5

Зажим прозрачный с липучкой

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от750
6

Фуршетная юбка 01, розовая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от660
14

Фуршетная юбка 02, красная

Фуршетная юбка 05, еврофатин, синийНастоящее фото товара Фуршетная юбка 05, еврофатин, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
11

Фуршетная юбка 05, еврофатин, синий