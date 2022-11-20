Характеристики товара
Описание
- необычная форма столешницы (треугольник Рело)
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина71 мм
- Длина71 мм
- Вес8 кг
- Размер71*71*42
- Цветсерый
- необычная форма столешницы (треугольник Рело)
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