Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный
26 оценок
6 29038
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный - фото 1Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный - фото 2Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный - фото 3Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный - фото 4Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный - фото 5
Распродажа

Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный

Артикул: CH-050-784
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота440 мм
  • Вес3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное ТопЧеирс Сити С, черное
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Сити С, черное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный с декоративным серебряным ободком

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота440 мм
  • Вес3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасафанера
  • Цветчерный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки3.7 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики370
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пуф Кавачи, желтый/ черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кавачи, желтый/ черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Пуф Кавачи, желтый/ черный муар

32
  • голубой, золотой
  • зеленый, золотой
  • желтый, черный
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19050
10 290 ₽Оптовая цена

Пуф Фред, зеленый велюр/ золотой каркас

39
  • зеленый, золотой
  • серый, золотой
  • синий, золотой
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком велюр серо-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком велюр серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09050
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком велюр серо-черный

26
  • голубой
  • коричневый
  • розовый
  • серый, черный
В наличии 47 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Пуф Паданг, ледяная лаванда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Паданг, ледяная лаванда, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Пуф Паданг, ледяная лаванда

45
Фотография товара Пуф Бабл, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Бабл, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Пуф Бабл, велюр бежевый

50
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Пуфик Исэ, орех, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Исэ, орех, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Исэ, орех, велюр желтый

33
  • желтый, коричневый
  • бежевый
  • коричневый, серый
  • синий, белый
Фотография товара Пуфик Вельхео, сосна, вельвет красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Вельхео, сосна, вельвет красный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Пуфик Вельхео, сосна, вельвет красный

32
Фотография товара Пуф Star, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Star, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
2 465
Оптовая цена

Пуф Star, оливковый

15
  • серый
  • желтый, зеленый
  • коричневый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Пуф Кубис, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кубис, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 100

Пуф Кубис, салатовый

7
Фотография товара Пуф Сквиш, синий перламутр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Сквиш, синий перламутр, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Пуф Сквиш, синий перламутр

15
  • синий
  • оранжевый
  • светло-голубой

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол журнальный 0711ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0711ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стол журнальный 0711ДТ

13
В наличии 29 шт.
Фотография товара Капри журнальный столик плетеный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Капри журнальный столик плетеный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена

Капри журнальный столик плетеный, коричневый

11
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Столы журнальные 0821ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столы журнальные 0821ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Столы журнальные 0821ДТ

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол журнальный Элит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Элит, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стол журнальный Элит

7
Настоящее фото товара Журнальный стол СИЕНА, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Журнальный стол СИЕНА

40
Фотография товара Стол журнальный 0802ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0802ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стол журнальный 0802ДТ

9
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Стол Салса, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стол Салса

34
Настоящее фото товара Журнальный столик Парсек, магниевый сплав, белый, произведённого компанией ChiedoCover
28 790

Журнальный столик Парсек, магниевый сплав, белый

6
В наличии 14 шт.В пути 2832 шт.
Фотография товара Стол журнальный, 604 х 604 х 460 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный, 604 х 604 х 460, произведённого компанией ChiedoCover
от8 520
Оптовая цена

Стол журнальный, 604 х 604 х 460

8
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол 0884ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0884ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стол 0884ДТ

5
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела мягкие пуфы

Распродажа
Настоящее фото товара Пуф Айзерлон, произведённого компанией ChiedoCover
от12 4909
13 590 ₽Оптовая цена

Пуф Айзерлон

48
Хит
Фотография товара Пуф Бабл, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Бабл, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Пуф Бабл, серый велюр

44
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Пуф ЛАУНЖ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф ЛАУНЖ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена

Пуф ЛАУНЖ, 1000x1000

44
Распродажа
Фотография товара Пуф Шарлотта с ящиком велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Шарлотта с ящиком велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59045
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Шарлотта с ящиком велюр серый

26
В наличии 21 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Арес, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Арес, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49069
11 090 ₽Оптовая цена

Пуф Арес, зеленый

48
  • серый
  • желтый
  • зеленый
  • синий
В наличии 71 шт.
Фотография товара Пуф Ispani от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ispani, произведённого компанией ChiedoCover
от33 190
Оптовая цена

Пуф Ispani

34
Хит
Фотография товара Пуф Акера, экокожа, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Акера, экокожа, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99020
13 590 ₽

Пуф Акера, экокожа, ножки бук

14
Распродажа
Фотография товара Пуф для гостиной Harta, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф для гостиной Harta, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 09065
5 890 ₽Оптовая цена

Пуф для гостиной Harta, коричневый

10
В наличии 16 шт.
Фотография товара Пуф Маленькая радость, квадратный, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Маленькая радость, квадратный, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Пуф Маленькая радость, квадратный, мятный

6
Настоящее фото товара Пуф-банкетка Торн, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Пуф-банкетка Торн, велюр сиреневый

9

Товар в корзине

Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный
Пуф Миранда с ящиком серебро велюр черный
6 290
9 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол журнальный 0711ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0711ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стол журнальный 0711ДТ

13
В наличии 29 шт.
Фотография товара Капри журнальный столик плетеный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Капри журнальный столик плетеный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
38 890
Оптовая цена

Капри журнальный столик плетеный, коричневый

11
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Столы журнальные 0821ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столы журнальные 0821ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Столы журнальные 0821ДТ

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол журнальный Элит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Элит, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стол журнальный Элит

7

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности