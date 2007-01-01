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Настоящее фото товара Пуф Кавачи, голубая пастель/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Кавачи, голубая пастель/ золото
48 оценок
3 990
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Пуф Кавачи, голубая пастель/ золото - фото 1Пуф Кавачи, голубая пастель/ золото - фото 2Пуф Кавачи, голубая пастель/ золото - фото 3

Пуф Кавачи, голубая пастель/ золото

Артикул: CH-021-406
48 оценок
Основные характеристики
  • Высота400 мм
  • Диаметр410 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материалвелюр, металл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ВАС
Пуфик для самых востребованных покупателей! Великолепный, богатый оттенок порошковой краски каркаса подчеркнет убранство Вашего дома, офиса, дизайн-студии, кафе, бара, ресторана! Пуфик - один из самых универсальных предметов обстановки. Он не занимает много места, функционален, сочетается с большинством интерьеров и поможет там, где обычная мебель не подходит.



СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ
Пуфик цилиндрической формы добавит уюта и разбавит Ваш интерьер. Главное украшение – тонкие ножки из металла. Надежность металла и мягкость ткани прекрасно сочетаются в готовом исполнении.



УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Пуф вполне может стать дополнительным посадочным местом, подставкой для ног или в стандартном применении банкеткой в прихожей.



УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Надежный металлический каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из трубы. Сидение выполнено из микровелюра с мягким наполнителем.
Максимальная статическая нагрузка на пуф 150 кг.



Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр410 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материалвелюр, металл
  • Цветголубой, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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