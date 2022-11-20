Фотография Кресло Канфар, зеленое от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло Канфар, зеленое

4.8
Оптовая цена
7 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло Канфар, зеленое
Кресло Канфар, зеленое
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Кресло Канфар, зеленое

4.8
7990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Высота900 мм
  • МатериалВелюр
  • Цветзеленый

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