Характеристики товара
Описание
Подстолье стола Мюнхен изготовлено из массива дуба и покрыто бесцветным натуральным маслом. Столешницы изготовлены из высококачественного МДФ фанерованного шпоном дуба. В сложенном состоянии стол имеет габаритные размеры 750х750х750 мм. , в разложенном состоянии 1200х750х750 мм.
Данный стол в цвете Выбеленный дуб и Прованс маслом не покрывается!
Ширина: 75/120 см
Глубина: 75 см
Высота: 75 см
Упаковка 2 места
Вес изделия: 24 кг
Габариты упаковки 780х780х110 / 160х160х750
Материал: Дуб
Материал столешницы: Шпон Дуба
Материал кромки: Шпон Дуба
Материал ножек: Массив Дуба
Материал подстолья: Массив Дуба
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина750/1200 мм
- Длина750 мм
- Материал столешницышпон, дуб, массив
- Материал подстольяшпон, дуб, массив
- Страна изготовленияРоссия