Товар в корзине. Перейти
Стол Мюнхен малый - фото 1Стол Мюнхен малый - фото 2Стол Мюнхен малый - фото 3Стол Мюнхен малый - фото 4

Стол Мюнхен малый

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Мюнхен большой
Стол Мюнхен большой
Следующий Комплект обеденный с деревянными стульями
Стол Мюнхен большой

Характеристики товара

Описание

Подстолье стола Мюнхен изготовлено из массива дуба и покрыто бесцветным натуральным маслом. Столешницы изготовлены из высококачественного МДФ фанерованного шпоном дуба. В сложенном состоянии стол имеет габаритные размеры 750х750х750 мм. , в разложенном состоянии 1200х750х750 мм.
Данный стол в цвете Выбеленный дуб и Прованс маслом не покрывается!

Ширина: 75/120 см

Глубина: 75 см

Высота: 75 см

Упаковка 2 места
Вес изделия: 24 кг
Габариты упаковки 780х780х110 / 160х160х750

Материал: Дуб
Материал столешницы: Шпон Дуба
Материал кромки: Шпон Дуба
Материал ножек: Массив Дуба
Материал подстолья: Массив Дуба
Страна производства: Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина750/1200 мм
  • Длина750 мм
  • Материал столешницышпон, дуб, массив
  • Материал подстольяшпон, дуб, массив
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Наволочка 60x60 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
6

Наволочка 60x60 125гр

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Обеденный стол ФлорНастоящее фото товара Обеденный стол Флор, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490
Оптовая цена
7

Обеденный стол Флор

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневыйНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
13

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый

Настоящее фото товара Урна 022, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
5

Урна 022

Настоящее фото товара Урна 026, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
8

Урна 026

Урна 027Настоящее фото товара Урна 027, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
13

Урна 027

Настоящее фото товара Урна Саламандр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
5

Урна Саламандр

Настоящее фото товара Урна 025, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
12

Урна 025

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 25 шт.