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Стол Лофт 38 мм, 180x90x76

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Материал каркасаполипропилен, труба
  • Материал столешницыЛДСП, ЛДСП 38 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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