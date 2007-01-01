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Настоящее фото товара Стол раскладной Фьюжн, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раскладной Фьюжн
14 оценок
15 590
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 4 Стол раскладной Фьюжн производства ChiedoCover

Стол раскладной Фьюжн

Артикул: CH-051-839
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол раскладной Фьюжн — универсальное решение для бизнес-пространств.

Современный раскладной стол в стиле лофт станет практичным дополнением ресторанов, кафе, конференц-залов и офисных пространств.

Ключевые преимущества:
✔ Функциональность — раскладной механизм позволяет адаптировать пространство под разные мероприятия
✔ Прочность — металлические ножки с антикоррозийным покрытием выдерживают интенсивные нагрузки
✔ Практичность — деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам и влаге
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер

Выбирая стол Фьюжн, вы получаете идеальное сочетание функциональности и стиля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Профиль каркаса60х30 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаС ящиками/тумбочкой, Раскладной
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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