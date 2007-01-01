Характеристики товара
Описание
Стол раскладной Фьюжн — универсальное решение для бизнес-пространств.
Современный раскладной стол в стиле лофт станет практичным дополнением ресторанов, кафе, конференц-залов и офисных пространств.
Ключевые преимущества:
✔ Функциональность — раскладной механизм позволяет адаптировать пространство под разные мероприятия
✔ Прочность — металлические ножки с антикоррозийным покрытием выдерживают интенсивные нагрузки
✔ Практичность — деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам и влаге
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер
Выбирая стол Фьюжн, вы получаете идеальное сочетание функциональности и стиля.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Профиль каркаса60х30 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаС ящиками/тумбочкой, Раскладной
- Цвет подстольяЧерный
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет