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Стол SonaM

Артикул: CH-071-119
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Журнальный столик Скандика от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Барный стол Уэмбли от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол SonaM – идеальное сочетание стиля и функциональности для заведений.

В индустрии гостеприимства, где важны эстетика и практичность, стол SonaM предлагает современное решение, объединяющее элегантный дизайн и надежность конструкции. Этот стол создан для ресторанов, кафе, коворкингов и офисных пространств, где ценятся комфорт и стиль.

Современный дизайн с контрастом деревянной столешницы и черных металлических опор. Уникальные дугообразные основания придают устойчивость и визуальную легкость.

Усиленная конструкция с четырьмя ножками и полукруглыми опорами гарантирует максимальную устойчивость. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.

Эргономичный дизайн обеспечивает комфорт для гостей и сотрудников. Универсальность – подходит для обеденных зон, переговорных и рабочих пространств.

Надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Современная эстетика впишется в любой интерьер.

Стол SonaM – это инвестиция в комфорт и стиль вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • МатериалЛДСП
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол SonaM
Стол SonaM
34 090
В корзине

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