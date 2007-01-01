Характеристики товара
Описание
Стол SonaM – идеальное сочетание стиля и функциональности для заведений.
В индустрии гостеприимства, где важны эстетика и практичность, стол SonaM предлагает современное решение, объединяющее элегантный дизайн и надежность конструкции. Этот стол создан для ресторанов, кафе, коворкингов и офисных пространств, где ценятся комфорт и стиль.
Современный дизайн с контрастом деревянной столешницы и черных металлических опор. Уникальные дугообразные основания придают устойчивость и визуальную легкость.
Усиленная конструкция с четырьмя ножками и полукруглыми опорами гарантирует максимальную устойчивость. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.
Эргономичный дизайн обеспечивает комфорт для гостей и сотрудников. Универсальность – подходит для обеденных зон, переговорных и рабочих пространств.
Надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Современная эстетика впишется в любой интерьер.
Стол SonaM – это инвестиция в комфорт и стиль вашего пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2200 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- МатериалЛДСП
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет