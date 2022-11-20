Товар в корзине. Перейти
Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, дуб крафт - фото 1

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, дуб крафт

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, бук бавария
Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, бук бавария
Следующий Стол Дурбан для четырёх сотрудников, венге
Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, бук бавария

Характеристики товара

Описание

Создать представительную атмосферу в офисе можно, даже если вы располагаете скромным бюджетом. Классический дизайн и солидные цветовые схемы оформят любое помещение в строгих тонах. Модельный ряд позволит обустроить рабочие места любой сложности и конфигурации.

В данную комплектацию входит:

Стол угловой левый/правый - 2 шт

Тумба приставная - 2 шт

Экран - 1 шт

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина3300 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес180 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1620 мм
  • Высота упаковки1220 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.63 м3
  • Вес упаковки131 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
9

Письменный стол Уно венге

Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
5

Письменный стол Уно белый

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Лофт-7

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

С этим товаром покупают
Кресло Чери БигНастоящее фото товара Кресло Чери Биг, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
6

Кресло Чери Биг

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

Настоящее фото товара Стул пластиковый Malika на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Malika на полозьях

Настоящее фото товара Стул ST27, к/з черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
11

Стул ST27, к/з черный

Настоящее фото товара Офисное кресло, кожзам Stone, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
11

Офисное кресло, кожзам Stone

Стул Pulsante Roll экокожа бирюзовая PU стул мастера на колесахНастоящее фото товара Стул Pulsante Roll экокожа бирюзовая PU стул мастера на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
7

Стул Pulsante Roll экокожа бирюзовая PU стул мастера на колесах

В наличии 16 шт.
Стул офисный Blok New, пластиковый серыйНастоящее фото товара Стул офисный Blok New, пластиковый серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
14

Стул офисный Blok New, пластиковый серый

Другие товары из разделаофисные столы с перегородкой
Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от88 190
Оптовая цена
6

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, белый

Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от88 190
Оптовая цена
5

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, итальянский орех

Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от88 690
Оптовая цена
15

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, вишня

Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от88 190
Оптовая цена
5

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, серый

Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, молочный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от97 090
Оптовая цена
9

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, молочный дуб

Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, бук бавария, произведённого компанией ChiedoCover
от97 090
Оптовая цена
10

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, бук бавария

Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, дуб крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от101 490
Оптовая цена
5

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, дуб крафт

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, итальянский орехНастоящее фото товара Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
от68 390
Оптовая цена
13

Комплект Хайтон для рабочего места 2-ч сотрудников, итальянский орех

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
7

Стол Решт для 2-х сотрудников, венге

Настоящее фото товара Стол Решт для 2-х сотрудников, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
8

Стол Решт для 2-х сотрудников, белый