Характеристики товара
Описание
Журнальный столик АРТ ДЕКО благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина550 мм
- Ширина550 мм
- Глубина550 мм
- Высота550 мм
- Вес10.2 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки12.5 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики630
- Изделия стопируютсяНет