Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Вес23 кг
- Каркасмассив березы
- Материал столешницыМДФ
- Цветкоричневый
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