Характеристики товара
Описание
Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Диаметр1000 мм
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.
Стол Аннебон
Стол обеденный «Ансени»
Стол Нарвик дуб, тон Бесцветное шелковисто-матовое масло
Стол Нарвик дуб, тон Береза
Стол Нарвик дуб, тон Коньяк
Стол Оракл дуб, Бесцветное шелковисто-матовое масло
Стол Оранж дуб, тон Терра
Стол обеденный «Нуэр»
Cтол обеденный «Аньес»
Стол обеденный «Апьето»
Секция многоместная ИЗО-2
Стол обеденный Кричев
Конференц кресло Форум-CH
Стул-кресло Самба М, оранжевый
Кресло офисное LIBRA экокожа белый
Диван Alaina Smoke-Silver
Кресло Ball Aviator