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Кухонный стол Варкаус, белый - фото 1

Кухонный стол Варкаус, белый

Артикул: CH-051-161
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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