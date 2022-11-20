Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1100/1500 мм
- Ширина900 мм
- Высота760 мм
- Вес47 кг
- Объем0.171 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест2
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Мессина с ящиком
Стол Бисмарк Лофт
Стол Чатем с бортиком, венге
Стол Чатем с бортиком, вяз
Стол Чатем с бортиком, акация
Стол Чатем с бортиком, клён
Стол Чатем с тумбой и бортиком, венге
Стол Чатем с тумбой и бортиком, вяз
Стол Чатем с тумбой и бортиком, акация
Стол Чатем с тумбой и бортиком, клён
Стол консольный Классика 2
Стол консольный Классика 3
Стол консольный Венеция ДК
Стол консольный Бемоль 2
Стол Чатем с 2-мя тумбами и бортиком, венге
Cтол Орхус 200 см массив дуба, тон терра
Cтол раздвижной Скандинавия 2 170-210 см массив дуба отбеленный
Cтол раздвижной Берген 1 110-170 см массив дуба отбеленный
Cтол раздвижной Маджоре 1 100-158 см белый матовый
Cтол раздвижной Тиволи 1 140-188 см натуральный бук