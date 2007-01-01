Характеристики товара
Описание
Стол Лейден — идеальное сочетание функциональности и стиля для вашего заведения.
Современный круглый стол с мраморной столешницей и стильным металлическим основанием станет изюминкой ресторанов, кафе, лаунж-зон и бизнес-залов.
Ключевые преимущества:
✔ Премиальный дизайн — натуральная мраморная текстура создает атмосферу роскоши
✔ Усиленная конструкция — четырехопорное "паучье" основание обеспечивает исключительную устойчивость
✔ Гигиеничность — полированная каменная поверхность устойчива к пятнам и легко дезинфицируется
✔ Стилевая универсальность — сочетается с интерьерами от ар-деко до современного минимализма
Выбирая стол Лейден, вы инвестируете в мебель, которая говорит о статусе вашего заведения без слов. Идеальное решение для владельцев, стремящихся создать неповторимую атмосферу премиум класса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1200 мм
- Диаметр столешницы1200 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый, золотой
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет