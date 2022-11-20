Характеристики товара
Описание
Стол Лейден с золотым подстольем и столешницей HPL Arpa 3166 мрамор билбао
Основные характеристики
- Диаметр столешницы1200 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый, золотой
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