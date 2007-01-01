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Настоящее фото товара Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао
31 оценка
28 090
Товар в корзине. Перейти
Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао - фото 1Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао - фото 2Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао - фото 3Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао - фото 4Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао - фото 5Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао - фото 6Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао - фото 7
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Реальное изображение товара 1 Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао производства ChiedoCover
Хит

Стол Лейден, золото Arpa 3166 мрамор билбао

Артикул: CH-049-732
31 оценкаХит продаж
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Диаметр столешницы1200 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Лейден — идеальное сочетание функциональности и стиля для вашего заведения.

Современный круглый стол с мраморной столешницей и стильным металлическим основанием станет изюминкой ресторанов, кафе, лаунж-зон и бизнес-залов.

Ключевые преимущества:
✔ Премиальный дизайн — натуральная мраморная текстура создает атмосферу роскоши
✔ Усиленная конструкция — четырехопорное "паучье" основание обеспечивает исключительную устойчивость
✔ Гигиеничность — полированная каменная поверхность устойчива к пятнам и легко дезинфицируется
✔ Стилевая универсальность — сочетается с интерьерами от ар-деко до современного минимализма

Выбирая стол Лейден, вы инвестируете в мебель, которая говорит о статусе вашего заведения без слов. Идеальное решение для владельцев, стремящихся создать неповторимую атмосферу премиум класса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Диаметр столешницы1200 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалметалл, пластик
  • Цветбелый, золотой
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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