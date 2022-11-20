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Стол Лейден, золото - фото 1Стол Лейден, золото - фото 2Стол Лейден, золото - фото 3

Стол Лейден, золото

Артикул: CH-049-732
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Лейден с золотым подстольем и столешницей HPL Arpa 3166 мрамор билбао

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Основные характеристики

  • Диаметр столешницы1200 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Цветбелый, золотой

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