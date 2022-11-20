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Стол раздвижной Конунг, d1000, венге

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Толщина26 мм
  • Вставка320 мм

Выполненные заказы

Стол раздвижной Конунг, d1000, венге
Стол раздвижной Конунг, d1000, венгеСтол раздвижной Конунг, d1000, венгеСтол раздвижной Конунг, d1000, венгеСтол раздвижной Конунг, d1000, венге
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