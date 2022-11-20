Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Толщина26 мм
- Вставка320 мм
Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый
Стол Лидер 7, 1200x900
Кресло Майами Адирондак
Cтол кофейный «Тригонан»
Стул Bari светло-серый велюр/ черный каркас
Стул Daiquiri, оливковый/ белый каркас
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло