Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина800 мм
- Длина1600 мм
- Толщина26 мм
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех
Стол Дельта d800, сосна
Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл
Стол Лофт 13 1200x700, ясень
Стол Лофт 13 900*900, ясень
Столик-корзина лофт «Сетка»
Напольный шкаф металлический «Амбер Д»
Напольный шкаф металлический «Амбер остров»
Буфет лофт металлический «Амбер»
Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»