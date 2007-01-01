Характеристики товара
Описание
Лофт 76 - современный обеденный стол с металлическим каркасом и деревянной столешницей.
Прочная конструкция на стальных ножках с порошковым покрытием обеспечивает защиту от коррозии и царапин, а также устойчивость и долговечность.
Компактные размеры позволяют использовать его как обеденный столик для гостей или барную стойку, удобное рабочее место для посетителей, а стильный дизайн впишется в любой интерьер.
Влагостойкая столешница проста в уходе, а быстрая сборка без инструментов делает стол оптимальным вариантом для выбора.
Идеален для семейного ужина, работы за ноутбуком, встречи с друзьями. Сочетание дерева и металла создает уютную атмосферу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина800 мм
- Высота710 мм
- Толщина26 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал подстольяметалл
- Модификации столаСкругленные углы
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет