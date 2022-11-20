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Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800

13 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1600 мм
  • Толщина26 мм

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