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Настоящее фото товара Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800
41 оценка
35 390
Товар в корзине. Перейти
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - фото 1Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - фото 2Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - фото 3Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - фото 4Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 производства ChiedoCover
Хит

Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800

Артикул: CH-027-883
41 оценкаХит продаж
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота710 мм
  • Толщина26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лофт 76 - современный обеденный стол с металлическим каркасом и деревянной столешницей.

Прочная конструкция на стальных ножках с порошковым покрытием обеспечивает защиту от коррозии и царапин, а также устойчивость и долговечность.

Компактные размеры позволяют использовать его как обеденный столик для гостей или барную стойку, удобное рабочее место для посетителей, а стильный дизайн впишется в любой интерьер.

Влагостойкая столешница проста в уходе, а быстрая сборка без инструментов делает стол оптимальным вариантом для выбора.

Идеален для семейного ужина, работы за ноутбуком, встречи с друзьями. Сочетание дерева и металла создает уютную атмосферу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота710 мм
  • Толщина26 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаСкругленные углы
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете ПиранПиран
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт 76, столешница ЛДСП Дуб Галифакс табак 1600х800 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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