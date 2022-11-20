Cтол ЛАЙТ, 800x800

9 оценок

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Cтол ЛАЙТ, 800x800

4.9
22 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Компактный квадратный стол «Лайт», 80x80 со стеклянной столешницей, которая оплетается ротангом. Такой стол подойдёт для эклектичных интерьеров и гостиных в стиле Модерн. За счёт своей практичности подходит заведениям из индустрии гостеприимства.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Высота74 мм
  • Длина800 мм
  • Вес25 кг
  • Материалротанг

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