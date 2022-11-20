Компактный квадратный стол «Лайт», 80x80 со стеклянной столешницей, которая оплетается ротангом. Такой стол подойдёт для эклектичных интерьеров и гостиных в стиле Модерн. За счёт своей практичности подходит заведениям из индустрии гостеприимства.
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