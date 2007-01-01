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Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лофт-1, 1200х800
48 оценок
22 290
Товар в корзине. Перейти
Стол Лофт-1, 1200х800 - фото 1Стол Лофт-1, 1200х800 - фото 2Стол Лофт-1, 1200х800 - фото 3Стол Лофт-1, 1200х800 - фото 4Стол Лофт-1, 1200х800 - фото 5

Стол Лофт-1, 1200х800

Артикул: CH-017-889
48 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Поверхность стола Лофт-1 выполнена из качественной и экологичной ЛДСП, имеющей повышенную устойчивость к износу, химическим воздействиям, трению и царапинам.

Кромка стола изготовлена из прочного пластика, защищает стол от попадания влаги и механических воздействий. Запах у стола отсутствует, использование стола не представляет угрозы для здоровья.

Ножки стола изготовлены из металла и покрыты краской, обеспечивающей длительную и надежную защиту от коррозии. Пластина крепления ножек к поверхности стола имеет достаточные размеры для устойчивости изделия. Все эти составляющие гарантируют длительный срок службы и надежность в процессе эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лофт-1, 1200х800 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете БукБук
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лофт-1, 1200х800 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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