Фотография Стол Лофт-1, 1200x800 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол Лофт-1, 1200x800

4.8
Оптовая цена
от 10 590 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Лофт-1, 1200x800
Стол Лофт-1, 1200x800
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Стол Лофт-1, 1200x800

4.8
10590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты столешницы

Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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