Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина900 мм
- Высота740 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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