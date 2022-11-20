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Стул Агонданж, коричневый

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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 1 шт

Вес 7,7 кг
Объем 0,197


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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

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