Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке: 2 шт
Вес 16,84 кг
Объем 0,182 м3
Основные характеристики
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке: 2 шт
Вес 16,84 кг
Объем 0,182 м3
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