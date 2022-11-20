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Стул Агно, экокожа белая

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Стул Агно, экокожа серая

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2 шт

Вес 16,84 кг
Объем 0,182 м3

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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