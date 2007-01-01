от8 390₽
Оптовая цена
Кресло пластиковое Bora, антрацит
В наличии 61 шт.
от8 090₽
Оптовая цена
Стул Луи Гост Черный, пластиковый
В наличии 26 шт.
Распродажа
39 020₽12
44 000 ₽Оптовая цена
Париж Экокожа Черный
В наличии 3 шт.
от6 490₽
Оптовая цена
Офисное кресло Таварес, бежевый велюр
В наличии 1 шт.
Распродажа
от6 290₽18
7 590 ₽Оптовая цена
Стул Форест Гамп 20мм, чёрный, экокожа чёрный
МИНПРОМТОРГ
от6 790₽11
7 590 ₽
Стул Самба, кожзам Нитро Бейге, каркас хром гальваника, подлокотники мягкие
от45 390₽
Оптовая цена
Стул с подлокотниками Morgan, коричневая экокожа
В наличии 20 шт.
МИНПРОМТОРГ
9 490₽
Стул Микс, сиденье экокожа Спэйс Графит, спинка велюр Велутто 25, ножки бук, морилка черная, каркас РАЛ9005
Распродажа
от10 290₽24
13 390 ₽Оптовая цена
Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), зеленый
Распродажа
от10 290₽24
13 390 ₽Оптовая цена
Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), красный