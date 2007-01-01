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Настоящее фото товара Стул Агно, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Агно, экокожа белая
41 оценка
6 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Агно, экокожа белая - фото 1Стул Агно, экокожа белая - фото 2Стул Агно, экокожа белая - фото 3Стул Агно, экокожа белая - фото 4Стул Агно, экокожа белая - фото 5

Стул Агно, экокожа белая

Артикул: CH-031-609
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки625 мм
  • Вес упаковки9.2 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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