Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100/1180 мм
- Ширина500 мм
- Диаметр700 мм
- Глубина620 мм
- Материалэкокожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки0.20 м3
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Молот 20мм
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Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Lazzoli 1902
Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый
Обеденный стул Чико, голубой
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
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Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден