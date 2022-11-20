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Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево - фото 1Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево - фото 2Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево - фото 3Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево - фото 4Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево - фото 5

Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево

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Полубарный стул Mint, коричневый, с белой строчкой
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Полубарный стул Mint, коричневый, с белой строчкой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Цветкрасный

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