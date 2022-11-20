Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Цветкрасный
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул обеденный Шанель черный
Стул Киви, велюр желтый
Стол Лидер 18
Стол ЛИРА-1, 1500x900
Столовая группа, стол Престиж, стулья Ким х4
Столовая группа, стол Бостон, стулья Киви х4
Стол ЛИРА-1, 1400x900
Стол ЛИРА-1, 1300x900
Кресло Бомбей
Барный стул Молли 10, красный
Барный стул Молли 9, серый
Барный стул Молли 8, белый
Барный стул Молли 7, песочный
Стул барный Mars, серый велюр
Стул Tolix барный серебристый матовый