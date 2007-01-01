Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина570 мм
- Высота750/900 мм
- Высота до сиденья450/600 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Вес упаковки10.9 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет