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Настоящее фото товара Стул Мехико, серый велюр, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мехико, серый велюр, черное основание
49 оценок
9 590
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Стул Мехико, серый велюр, черное основание - фото 1Стул Мехико, серый велюр, черное основание - фото 2Стул Мехико, серый велюр, черное основание - фото 3Стул Мехико, серый велюр, черное основание - фото 4Стул Мехико, серый велюр, черное основание - фото 5Стул Мехико, серый велюр, черное основание - фото 6Стул Мехико, серый велюр, черное основание - фото 7Стул Мехико, серый велюр, черное основание - фото 8Стул Мехико, серый велюр, черное основание - фото 9

Стул Мехико, серый велюр, черное основание

Артикул: CH-050-842
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота750/900 мм
  • Высота до сиденья450/600 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота750/900 мм
  • Высота до сиденья450/600 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Вес упаковки10.9 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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