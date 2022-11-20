Фотография Стул Nikki розовый/ брусничный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Nikki розовый/ брусничный

4.2
Оптовая цена
от 8 200 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Nikki розовый/ брусничный
Стул Nikki розовый/ брусничный
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Стул Nikki розовый/ брусничный

4.2
8200 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес8,5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота850 мм

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