Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Ширина610 мм
- Длина555 мм
- Вес12.1 кг
- Объем0.2 мл
- Размер упаковки1шт/1кор см
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