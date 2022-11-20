Материал: габардин / журавинка / мати / ричард / рогожка / жаккард
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
|Ткань
|Оптовая ценаруб
|Розничная ценаруб
|Габардин
|390
|510
|Журавинка
|590
|770
|Мати
|660
|860
|Ричард
|690
|900
|Рогожка
|790
|1030
|Жаккард
|640
|830
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Подстолье чугунное 1083
Вешалка Rhythm
Комод Loft Reg1D1S 60
Вешалка Loop белая
Покрывало PMP-12
Столешница слэб Марагех
Набор столовых ложек Драгон
Подсветка Glanz 60
Табурет Лофт, каркас хром, серая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, шоколад экокожа