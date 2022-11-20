Чехол 43, съемная обивка для стула

12 оценок

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Чехол 43, съемная обивка для стула

4.6
990 ₽
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2-110510 шампань2-110510 шампань
2-181763 красный2-181763 красный
2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Материал: габардин / журавинка / мати / ричард / рогожка / жаккард

Цвет чехла может быть любым

+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика

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Варианты размеров

Ткань Оптовая ценаруб Розничная ценаруб
Габардин 390 510
Журавинка 590 770
Мати 660 860
Ричард 690 900
Рогожка 790 1030
Жаккард 640 830

Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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