Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота950 мм
- Вес40 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тележка для прямоугольных столов
Тележка для круглых столов
Тележка для стульев
Тележка для складных стульев, малая
Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная
Системе хранения «Плияж лайт»
Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»
Тележка для складных стульев Arkua
Тележка для банкетных столов Table
Тележка для банкетных столов Party
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый
Стул Crici
Стол Уолтем
Стул Антиб серо-бежевая ткань ножки черные
Стол Лидер 2, 2700x900
Стул SPOON, латте
Стол Лидер 1, 900*600 орех, каркас - серебро
Кресло Gentry, желтый, с подлокотниками
Стол Лидер 3 d1500, орех, черный