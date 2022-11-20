Стул Авон
12 190 ₽
Цвета: чёрный
Габариты упаковки: 0,82x0,32x0,64
Объем упаковки, м3: 0.168
Масса упаковки: 17.7
Количество в упаковке: 1
Поролон 8-10,5 см, экокожа (полиуретан-PU), Подлокотники и крестовина -хром, колёсики полиуритановые, механизм "Butterfly"
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