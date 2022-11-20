Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке: 2 шт
Вес 16,84 кг
Объем 0,182 м3
Основные характеристики
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке: 2 шт
Вес 16,84 кг
Объем 0,182 м3
Стул Агонданж, белый
Стул Ажемо, красный
Стул Ажен, черный
Стул Азбрук, розовый
Стул Айзак
Офисное кресло Таварес, бежевый велюр
Офисное кресло Таварес, черный велюр
Офисное кресло Таварес, синий велюр
Офисное кресло Таварес, серый велюр
Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose
Стул обеденный Шанель прозрачный
Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый
Стул Текс, серая экокожа / серый каркас
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул Хит 25мм - серебро, корона красная