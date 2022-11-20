Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина640 мм
- Длина590 мм
- Вес8.4 кг
- Объем0.12 мл
- Количество мест1
- Цветкоричневый
- Тип ножекС прямоугольным сечением
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