Характеристики товара
Описание
Объем упаковки (2 шт.), куб. м. 0,14
Вес Брутто (короб 2 стула), кг 19,30
Основные характеристики
- Высота950/1150 мм
- Ширина440 мм
- Глубина360 мм
- Вес8.6 кг
- Страна изготовленияКитай
Объем упаковки (2 шт.), куб. м. 0,14
Вес Брутто (короб 2 стула), кг 19,30
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Римио
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Торшер Bience
Торшер Rustika
Барный стул BST-788 FAN
Стул A-788 FAN
Стул Вольтер Chess Radiation
Стул барный Крюгер коричневый
Стул барный Нерон бежевый
Стул барный Нерон белый
Стул барный Нерон коричневый
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый