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Стул офисный Самба королевский синий

Артикул: CH-013-882
55 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Он выполнен с использованием качественных материалов, включая деревянные подлокотники, которые придают стулу элегантность и прочность. Его каркас сделан из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Хромированный финиш придает стулу стильный и элегантный вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Он универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкаэкокожа

Отзывы

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Популярные варианты обивки

Стул офисный Самба королевский синий - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул офисный Самба королевский синий - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул офисный Самба королевский синий - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул офисный Самба королевский синий - обивка в цвете LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
Стул офисный Самба королевский синий - обивка в цвете WhiteWhite
Стул офисный Самба королевский синий - обивка в цвете CreamCream
Стул офисный Самба королевский синий - обивка в цвете ecruecru
Стул офисный Самба королевский синий - обивка в цвете 22
Стул офисный Самба королевский синий - обивка в цвете 0909
Стул офисный Самба королевский синий - обивка в цвете 018018
Стул офисный Самба королевский синий - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул офисный Самба королевский синий - обивка в цвете TurquoiseTurquoise
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Варианты каркаса

Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете БронзаБронза
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете ТитанТитан
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете СереброСеребро
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете ПиранПиран
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул офисный Самба королевский синий - каркас в цвете БелыйБелый

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