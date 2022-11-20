Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1160/1240 мм
- Ширина530 мм
- Диаметр700 мм
- Глубина730 мм
- Материалткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки0.20 м3
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Стул КАБРИОЛЬ 16
Стул Аллош
Стул Орион серебрянный, пластиковый
Стул Рэми
Обеденный стул Чико, бежевый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден