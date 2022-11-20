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Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех - фото 1Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех - фото 2Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех - фото 3

Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиреневый, белый

Выполненные заказы

Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех
Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орехСтул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех
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