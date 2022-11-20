Товар в корзине. Перейти
Стул Аверм, черный - фото 1Стул Аверм, черный - фото 2Стул Аверм, черный - фото 3Стул Аверм, черный - фото 4Стул Аверм, черный - фото 5Стул Аверм, черный - фото 6

Стул Аверм, черный

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Авенель
Стул Авенель
Следующий Стул Авон
Стул Авенель

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 1 шт

Вес 17,76 кг
Объем 0,188


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул АвонНастоящее фото товара Стул Авон, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена
7

Стул Авон

В наличии 25 шт.
Стул Авранш, коричневыйНастоящее фото товара Стул Авранш, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
12

Стул Авранш, коричневый

В наличии 1 шт.
Стул Аврилле, белыйНастоящее фото товара Стул Аврилле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена
10

Стул Аврилле, белый

В наличии 24 шт.
Стул АвьерноНастоящее фото товара Стул Авьерно, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
7

Стул Авьерно

Стул Агно, экокожа чернаяНастоящее фото товара Стул Агно, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
11

Стул Агно, экокожа черная

Стул Агонданж, белыйНастоящее фото товара Стул Агонданж, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
6

Стул Агонданж, белый

В наличии 1 шт.
Стул Ажемо, красныйНастоящее фото товара Стул Ажемо, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
5

Стул Ажемо, красный

В наличии 8 шт.
Стул Ажен, черныйНастоящее фото товара Стул Ажен, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
14

Стул Ажен, черный

В наличии 30 шт.
Стул Азбрук, розовыйНастоящее фото товара Стул Азбрук, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
9

Стул Азбрук, розовый

В наличии 12 шт.
Стул АйзакНастоящее фото товара Стул Айзак, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена
13

Стул Айзак

Другие товары из разделаофисная мебель
Офисное кресло Таварес, бежевый велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Офисное кресло Таварес, бежевый велюр

В наличии 2 шт.
Офисное кресло Таварес, черный велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
7

Офисное кресло Таварес, черный велюр

В наличии 30 шт.
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
14

Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый

Стул Хит 25мм - золото, велюр красныйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
7

Стул Хит 25мм - золото, велюр красный

Стул Боди 25мм - орех, велюрНастоящее фото товара Стул Боди 25мм - орех, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
7

Стул Боди 25мм - орех, велюр

Стул Halmar dariusz, темный орехНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
5

Стул Halmar dariusz, темный орех

Стул Victory, синийНастоящее фото товара Стул Victory, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
6

Стул Victory, синий

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
87Хит

Стул Хит 25мм - серебро, корона красная

Стул Lazzoli 1802Настоящее фото товара Стул Lazzoli 1802, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
15

Стул Lazzoli 1802