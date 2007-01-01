Характеристики товара
Описание
Надежный металлический каркас для стула – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стула, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.
Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина510 мм
- Высота730 мм
- Материалметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет