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Кресло College CLG-617 LXH-A Beige

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Кресло College CLG-617 LXH-A Brown
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Кресло College CLG-617 LXH-A Brown

Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в любом положении.
Регулировка высоты (газлифт)
Каркас металлический хромированный
Подлокотники хромированные с накладками
Материал обивки: кожа PU.
Цвет: Бежевый
Ограничение по весу: 120 кг

Характеристики:

Обивка Кожа PU
Подлокотники Хромированный металл с кожаными накладками
Механизм качания Топ-ган люкс
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1, Полиамид
Цвет Бежевый
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 55x60x114 см
Высота спинки 61 см
Высота от пола до сиденья 45-53 см
Ширина сиденья 43 см
Глубина сиденья 46 см
Габариты коробки 91x38x59 см
Объем коробки 0,2
Высота кресла 106-114 см

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Основные характеристики

  • Высота1140 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый

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