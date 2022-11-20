Барный стул Colt

8 оценок

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Барный стул Colt

4.6
3 220 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса: Стальная труба 20*20mm, толщина 1,5mm
Размеры сиденья Ш*Г: 32*32 см
Размеры основания Ш*Г: 38*38,5 см
Высота сиденья от пола: 74 см
Вес стула нетто: 5,25 кг
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 130 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 1
Вес стандартной упаковки, кг.: 6.3
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.111
При заказе партии, обговаривается цвет покраски сидения и каркаса

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Основные характеристики

  • Глубина400 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина390 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг

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