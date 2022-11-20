Стул Авенель

8 оценок

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Стул Авенель

4.8
14 390 ₽
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Стул Аверм

Характеристики товара

Описание

Цвета: коричневый антик, черный

Габариты упаковки: 0,85*0,33*0,64

Объем упаковки, м3: 0,2

Масса упаковки: 19.2

Количество в упаковке: 1

Поролон 8-10,5 см, экокожа (полиуретан-PU), Подлокотники и крестовина -пластик, колёсики полиуритановые, механизм "Butterfly"

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