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Настоящее фото товара Стул барный Купер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Купер бежевый
26 оценок
5 49041
9 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Купер бежевый - фото 1Стул барный Купер бежевый - фото 2Стул барный Купер бежевый - фото 3Стул барный Купер бежевый - фото 4
Распродажа

Стул барный Купер бежевый

Артикул: CH-002-152
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья610/810 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Купер бежевый, кожаное сиденье, каркас с подножкой для ног выполнен из хрома, механизм регулировки высоты (газлифт)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья610/810 мм
  • Вес5.8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Вес упаковки7.6 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики540
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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