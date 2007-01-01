Товар в корзине. Перейти
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - фото 1Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - фото 2Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - фото 3Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - фото 4Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - фото 5Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - фото 6Стул Самба производства ChiedoCover - видео 7
Реальное изображение товара 1 Стул офисный Самба, синий, каркас серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул офисный Самба, синий, каркас серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул офисный Самба, синий, каркас серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул офисный Самба, синий, каркас серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул офисный Самба, синий, каркас серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул офисный Самба, синий, каркас серебро производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стул офисный Самба, синий, каркас серебро производства ChiedoCover

Стул офисный Самба, синий, каркас серебро

Артикул: CH-018-507
43 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Nerey CF Экокожа Бежевый
Фотография товара Nerey CF Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул офисный Самба, черный, каркас черный
Фотография товара Стул офисный Самба, черный, каркас черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Этот современный стул сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, что делает его идеальным выбором для длительного использования.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Он универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкаэкокожа

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки

Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - обивка в цвете LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - обивка в цвете WhiteWhite
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - обивка в цвете CreamCream
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - обивка в цвете ecruecru
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - обивка в цвете 22
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - обивка в цвете 0909
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - обивка в цвете 018018
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - обивка в цвете TurquoiseTurquoise
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса

Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете БронзаБронза
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете ТитанТитан
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете СереброСеребро
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете ПиранПиран
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро - каркас в цвете БелыйБелый

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

Товар в корзине

Стул офисный Самба, синий, каркас серебро
Стул офисный Самба, синий, каркас серебро
от 3 490
4 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности