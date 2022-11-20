Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ) 930 x 175 x 430 мм
Вес 5.7 кг
Объем 0.041 куб. м
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина420 мм
- Глубина400 мм
- Вес5.7 кг
- Цветсерый
Размер упаковки (ДхШхВ) 930 x 175 x 430 мм
Вес 5.7 кг
Объем 0.041 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло