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Стул Соло-Кантри - фото 1

Стул Соло-Кантри

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина410 мм
  • Вес2.5 кг

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