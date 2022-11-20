Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина430 мм
- Глубина410 мм
- Вес2.5 кг
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб
Стул 06113АМ синий
Кресло руководителя TopChairs City, бежевое
Батут надувной BestWay детский
Батут надувной - игровой центр
Батут надувной Jump-O-Lene
Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Black
Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Silver
Стул Престиж Люкс
Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес